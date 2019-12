Eintracht Frankfurt empata com Hertha Berlim

O Eintracht Frankfurt empatou esta sexta-feira (2-2) na recepção ao Hertha Berlim, no encontro inaugural da 14.ª jornada, e soma quatro jogos sem vencer na Liga alemã.

O avançado belga Dodi Lukebakio (30’) e o médio sérvio Marko Grujic (63’) apontaram os tentos frente ao adversário do V. Guimarães no Grupo F da Liga Europa, que teve de início os internacionais portugueses Gonçalo Paciência e André Silva.

Os locais conseguiram reduzir (65’) através do defesa austríaco Martim Hinteregger, e chegaram à igualdade pelo médio alemão Sebastian Rode (86’), resultado que mantém o Eintracht no 10.º posto, com 18 pontos, mas com um registo de quatro derrotas nos últimos cinco jogos.

Já a formação da capital alemã não sabe o que é vencer há sete jogos no campeonato e continua em zona de despromoção, somando agora 12 pontos, no 16.º lugar.