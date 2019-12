Campeão Flamengo despede-se do Maracanã com goleada ao Avaí

O campeão Flamengo goleou na quinta-feira o lanterna-vermelha Avaí por 6-1, no seu último encontro da temporada no Estádio Maracanã, a contar para a 37.ª e penúltima jornada do campeonato brasileiro de futebol.

De Arrascaeta (11 minutos), Diego (37), Gabriel Barbosa (39), Lincoln (57) e o suplente Reinier (84 e 89) apontaram os tentos do “onze” do português Jorge Jesus, enquanto o guarda-redes César marcou na própria baliza pelos forasteiros (22).

Num jogo sem história, o “mengão” somou sem dificuldades o 29.º encontro consecutivo sem perder (24 vitórias e cinco empates), incluindo 24 (21 triunfos e três igualdades) no “Brasileirão”, prova em que sofreu o último desaire, a 4 de Agosto, há mais de quatro meses, no reduto do Bahia (0-3).

Com a goleada caseira, o conjunto do Rio de Janeiro passou a somar 90 pontos, já mais 19 do que os segundos classificados, o Santos, no reduto do qual o “Fla” fecha no domingo o campeonato, e o Palmeiras, a ex-equipa de Luiz Felipe Scolari.

Desde que a prova se disputa com pontos corridos e 20 equipas (a partir de 2006), os registos de 90 pontos, 86 golos marcados e 28 triunfos são tudo recordes da competição, tal com os 25 tentos do ex-benfiquista Gabriel Barbosa.

Com a Libertadores e o “Brasileirão” no “bolso”, o “onze” de Jorge Jeus já prepara o Mundial de clubes, prova em que se estreia a 17 de Dezembro, nas meias-finais, face ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, ou ao Espérance de Tunis, da Tunísia.

No caso de conseguir um lugar na final, o conjunto carioca pode reeditar com o campeão europeu Liverpool, a 21 de Dezembro, a final da Taça Intercontinental de 1981. Então, venceu o “Fla” de Zico, por 3-0, com um “bis” de Nunes e um tento e Adílio.