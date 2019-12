Atlético de Madrid soma oitavo empate

O Atlético de Madrid empatou esta sexta-feira (0-0) na visita ao Villarreal, na abertura da 16.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e somou o oitavo empate, e o quarto nulo, desde o arranque do campeonato.

No Estadio de la Ceramica, os “colchoneros” foram travados por uma equipa que também já tinha anulado o Real Madrid (2-2), com o nulo a imperar numa partida que teve, ainda assim, várias oportunidades de golo.

Em foco esteve o português João Félix, titular no “Atleti” e o jogador em destaque da formação da capital, acabando o jogo com sete remates, um deles ao poste após um remate de fora da área aos 12 minutos, e dois passes para finalização, que Koke e Morata desperdiçaram.

Com este resultado, a equipa de Diego Simeone falhou o “assalto” ao quarto lugar, que pertence à Real Sociedad, com 26 pontos, os mesmos do Atlético e do Athletic Bilbau, quinto, ainda que as duas equipas bascas ainda não tenham jogado nesta ronda.

A equipa de João Félix somou o terceiro jogo sem vencer, e tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, acabando com o sétimo pior registo atacante de La Liga (16 golos), o segundo melhor registo defensivo (10) e mais empates do que vitórias (oito contra seis).

Mais abaixo, em 12.º, está o “Submarino Amarelo”, com 19 pontos, num jogo em que pôs fim a uma série de três derrotas, ainda que não vença para o campeonato desde Outubro.

A 16.ª jornada prossegue no sábado com o Real Madrid-Espanyol e o Barcelona-Maiorca, com “merengues” e “blaugrana” empatados na liderança, com 31 pontos.