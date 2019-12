Ajax perdeu em Amesterdão após dois anos sem derrotas

O Ajax perdeu esta sexta-feira pela primeira vez na Liga holandesa, ao ser batido em casa frente ao Willem II, por 2-0, em jogo da 16.ª jornada, após mais de dois anos sem derrotas como visitado.

O belga Mike Tresor Ndayishimiye (42’ g.p.) e Damil Dankerlui (78’) marcaram os golos do Willem II, que subiu provisoriamente ao terceiro lugar, com 29 pontos.

Apesar de ter sofrido o primeiro desaire no campeonato, o Ajax do guarda-redes português Bruno Varela (suplente) permanece na liderança, com 41 pontos, mais seis do que o AZ Alkmaar, que visita o Zwolle, este sábado.

O Ajax não perdia para o campeonato desde 17 de Março, quando saiu derrotado do terreno do AZ Alkmaar (1-0), e não sofria qualquer desaire em casa desde 5 de Novembro de 2017, dia em que foi batido pelo Utrecht (1-2).