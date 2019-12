Aerosmith voltam a Portugal para celebrar 50 anos

Será a quarta actuação dos Aerosmith em Portugal: a digressão de 50 anos de carreira da banda de Steven Tyler vai passar pela Altice Arena, em Lisboa, a 6 de Julho, anunciou esta sexta-feira a promotora do concerto. A última passagem da banda de Crazy e Walk This Way foi em 2017 — e anunciava-se na altura como a última tour da banda, intitulada Aero-Vederci Baby!, mas os Aerosmith decidiram voltar.

Os bilhetes serão postos à venda dia 13 de Dezembro e têm preços que oscilam entre os 59 e os 95 euros. A nova digressão começa a 13 de Junho em Milão, Itália, e passará pela Suíça, Bélgica, República Checa, França, Espanha, Áustria, Polónia, Reino Unido, Hungria, Dinamarca e Alemanha, onde se encerra a 27 de Julho.

A banda norte-americana actuou em 1994, na Praça de Touros de Cascais, no festival T99, no Estádio Nacional, em Julho de 1999, e depois em 2017 na Altice Arena (então chamada Meo Arena).