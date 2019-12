Joacine, Ticolé, Mafalda Creative. Vídeos de humor dominam mais vistos do YouTube em Portugal

Com o ano a chegar ao fim, o YouTube revelou os vídeos mais vistos em Portugal ao longo de 2019. Este ano, só houve espaço para vídeos de humor no top dez. Ainda assim, a variedade é muita, com vídeos amadores e outros mais profissionais que incluem sketches, paródias musicais e a entrevista de Ricardo Araújo Pereira à deputada Joacine Katar Moreira na rubrica de humor da TVI Gente que Não Sabe Estar.

A primeira posição é ocupada por “Rainha da Net”, uma paródia profissional da música de Ariana Grande Thank U, Next em que a youtuber portuguesa Mafalda Creative brinca com o facto de nunca ter chegado à lista das tendências do site desde que começou a publicar em 2015. O pedido de Mafalda no refrão – “O meu som nas trends, para ter mais friends, rainha da Net” – funcionou. No total, o vídeo junta 1,9 milhões de visualizações e 163 mil gostos.

Embora o primeiro vídeo da lista mostre como o YouTube é cada vez mais palco para trabalhos profissionais, o segundo lugar do pódio português relembra que o site pode ser utilizado para partilhar vídeos amadores, filmados com um telemóvel num só take. E que estes também podem chegar ao topo. Filmado por dois adolescentes de Porto Alegre, no Brasil, “Ticolé é muito bom” é um vídeo de dois minutos a exaltar o tipo de sorvete que é congelado num saco de plástico (conhecido como Ticolé em algumas regiões do Brasil) enquanto um jovem dança ao som de uma batida funk.

Desde que foi publicado, no início do ano, o vídeo tornou-se viral e gerou várias outras paródias, um jogo para telemóvel, uma versão profissional e várias coreografias de dança. Embora não tenha chegado ao topo da lista em Portugal, junta 38 milhões de visualizações no YouTube e 1,9 milhões de likes (no Brasil é o número um do ano). A versão com mais visualizações, porém, não é o vídeo original mas uma partilha autorizada da ON Music que é um dos maiores canais de divulgação de funk do Brasil.

A entrevista da deputada Joacine Katar Moreira no programa Gente que Não Sabe é dos vídeos mais longos da lista – ocupa a sétima posição, com 995 mil visualizações e 13 mil gostos. “Eu gaguejo quando falo, não gaguejo quando penso”, frisou Joacine Katar Moreira durante a conversa. “O que é um risco enorme na Assembleia são os indivíduos que estão lá e que gaguejam quando pensam.”

Como é habitual, o YouTuber português Wuant volta a marcar presença. Desta vez, na oitava posição, com um vídeo em que apresenta o seu novo cão, o Wobe. Embora não se trate de uma paródia ou sketch, o vídeo inclui várias piadas e brincadeiras habituais do jovem português. O vídeo tem 905 mil visualizações e 98 mil gostos. É seguido por “10 coisas que ninguém contou dos Morangos”, em que o actor João André, antigo actor na série infanto-juvenil Morangos com Açúcar, satiriza o tipo de vídeos confessionais populares em que antigos participantes em séries e programas de televisão falam sobre as experiências menos boas por que passaram ou os segredos que o público desconhece

Música mais popular

Tal como em 2018, os vídeos de música mais populares mostram a preferência dos utilizadores em Portugal por ritmos brasileiros e latinos. A primeira posição é Terremoto de Anitta & Kevinho. Já o segundo lugar vai para música nacional com o vídeo Bairro do grupo Wet Bad Gang.