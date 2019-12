Bloqueio a jornalistas portugueses a encontro entre Pompeo e Netanyahu motiva protestos

Os jornalistas portugueses ficaram à porta do encontro entre o secretário de Estado norte-americano, Michael Pompeo, e primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, realizado num hotel de Lisboa ao fim da tarde de quarta-feira. Apenas os jornalistas que acompanharam as viagens para Lisboa de Michael Pompeo e Benjamin Netanyahu e uma pool de jornalistas designados por media internacionais tiveram acesso à sala onde decorreu o encontro, tanto para recolha de imagens como de declarações dos dois governantes.

“À porta da referida sala, Todd Miyahira, conselheiro de imprensa da embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, informou a Lusa que quer a fotografia do encontro quer uma posterior conferência de imprensa estavam vedadas aos jornalistas portugueses, sem contudo avançar uma razão para o facto”, escreveu a agência noticiosa portuguesa. Idêntica resposta foi dada por fonte da embaixada israelita.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) afirmou, em resposta ao PÚBLICO, que “não foi informado da existência desta conferência de imprensa nem das regras a que obedeceu e que, como se sabe, não são regras que siga ou com que concorde”. Acrescenta mesmo que “o Governo português de nenhuma forma se associou a esta reunião, que ocorreu em Lisboa por razões puramente logísticas.”

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) emitiu esta quinta-feira um comunicado onde anuncia que vai apresentar um protesto junto das embaixadas dos dois países. “O SJ considera que tal opção – de excluir os jornalistas portugueses da cobertura de uma reunião em solo nacional e aberta a outros órgãos de informação estrangeiros – põe em causa o acesso às fontes de informação e revela um comportamento antidemocrático e atentatório contra a liberdade de imprensa”, lê-se na nota, publicada no site do SJ.

Por seu lado, Luísa Meireles, directora da Lusa, afirmou ao PÚBLICO que “é intenção da direcção de informação da agência apresentar uma queixa à Entidade Reguladora da Comunicação Social [ERC]”.

Questionada pelo PÚBLICO, a ERC informou que até ao momento não recebeu “qualquer participação subscrita por jornalistas a relatar um impedimento de acesso à referida conferência de imprensa”. E acrescenta que “não faz apreciações genéricas ou se pronuncia sobre relatos externos, sem averiguar convenientemente os factos associados aos casos”.

O PÚBLICO tentou obter, junto das embaixadas dos Estados Unidos e de Israel, uma explicação para a exclusão dos jornalistas portugueses do encontro em que participaram outros jornalistas, mas não obteve resposta até ao momento.

A Constituição da República Portuguesa determina, no art. 38.º, o direito à liberdade de imprensa, acrescentando no n.º 2 b) que essa liberdade implica “o direito dos jornalistas, nos termos da lei, ao acesso às fontes de informação”. Direitos que estão plasmados em vários artigos do Estatuto do Jornalista.