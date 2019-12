Alterações climáticas: as melhores imagens da Reuters são as piores para o ser humano

Implícita em quase todas as imagens consideradas pela Reuters como "as melhores da categoria ambiental de 2019" está a ameaça ao equilíbrio do nosso ecossistema. Fenómenos como a desflorestação da Amazónia, o degelo dos glaciares, a densa poluição atmosférica de grandes metrópoles são bem visíveis nas imagens, assim como pessoas e animais em sofrimento, vítimas de incêndios e cheias de grandes proporções. O mundo está em mudança e as ameaças ao nosso bem-estar multiplicam-se. Estas podem ser as melhores fotografias para a agência noticiosa, mas são as piores para o ser humano.