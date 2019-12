Pelo menos 58 migrantes morrem em naufrágio ao largo da Mauritânia

Pelo menos 58 pessoas morreram num naufrágio ao largo da costa da Mauritânia esta quinta-feira, avançou a agência das Nações Unidas para as migrações. O navio tinha saído da Gâmbia com cerca de 150 migrantes a bordo.

A perigosa rota por mar da África Ocidental até à Europa já foi muito procurada por migrantes à procura de uma vida melhor, mas o patrulhamento por parte de Espanha tornou as viagens mais raras. Este é um dos piores acidentes dos últimos anos.

“Outras oitenta e três pessoas nadaram até à costa e estão a receber assistência das autoridades da Mauritânia”, disse a Organização Internacional para as Migrações (OIM) em comunicado. Os sobreviventes disseram ao pessoal da OIM que o navio saiu da Gâmbia na última quarta-feira com 150 pessoas a bordo e que estava a ficar sem combustível.

“Entre as vítimas estão mulheres e crianças”, informou Laura Lungarotti, da OIM, no Twitter.

As autoridades da Mauritânia estão em coordenação com os serviços consulares da Gâmbia e o embaixador do país vai viajar até Nouadhibou para prestar apoio às vítimas.