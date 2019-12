Greve em França prolongada até segunda e já há confrontos na manifestação de Paris

Os trabalhadores ferroviários e dos transportes públicos de Paris aprovaram já a continuação até segunda-feira, 9 de Dezembro, da greve geral convocada para protestar contra a intenção do Governo de Emmanuel Macron de reformar o sistema de pensões, de forma a criar um sistema único e acabar com as mais de quatro dezenas de subsistemas.

A manifestação de Paris teve dificuldades em sair do ponto de concentração, junto à Gare du Nord, por se ter juntado tanta gente – já relatos dos primeiros confrontos com a polícia e do uso de gás lacrimogéneo, na zona da Praça da República, onde se ouviram tiros de morteiros. Os manifestantes que lá chegam são recebidos com gás lacrimogéneo, relata o Le Monde. Foram feitas 87 detenções e pelo menos 10 mil pessoas foram identificadas pela polícia, diz o mesmo jornal.

Por todo o país há manifestações – a maior é em Marselha, 25.200 pessoas, segundo a polícia, 150 mil segundo os sindicatos. Nas contas oficiais, 450 mil pessoas saíram já à rua nesta quinta-feira para protestar contra a reforma do sistema de pensões que prevê o fim dos 42 regimes actualmente existentes em França para que passe a existir um único, uniformizado, com base num sistema por pontos.

A lei para o criar ainda não existe – existem apenas as ideias apresentadas num relatório, na qual se deverá basear a nova legislação. Mas os sectores que irão ser mais prejudicados com o fim dos regimes especiais, como os ferroviários e os trabalhadores dos transportes públicos, por exemplo, são os mais empenhados na greve geral por tempo indeterminado – pode ser reconvocada todos os dias, em assembleia-geral dos trabalhadores.

É um braço-de-ferro com o Governo e o Presidente Emmanuel Macron, que tem um ponto alto nas manifestações, sobretudo na de Paris, onde se prevê uma grande participação, e para a qual está previsto um forte dispositivo policial. Teme-se violência, que surjam ultras dos “coletes amarelos”, ou “black blocs”, dispostos a criar o caos na cidade.

Foto "Não toquem na minha pensão", diz o cartaz Jean-Paul Pelissier/REUTERS

A manifestação de Paris dividiu-se em três braços, e dois deles avançam de força pacífica. É com um terceiro que está a haver problemas. A polícia disse ter identificado “cerca de 500 radicais” junto à Praça da República, onde se registaram os primeiros confrontos na capital.

O líder da França Insubmissa (esquerda radical), Jean-Luc Melénchon, criticou severamente o prefeito de Paris, responsável pela polícia. “O prefeito [Didier] Lallement mais uma vez organizou a desordem e a confusão”, criticou. “Mais uma vez, Paris é a única cidade com violência e uso maciço de gás lacrimogéneo”, declarou.

Um cortejo de estudantes juntou-se à manifestação, relata o Le Monde. “A reforma das pensões vai-nos afectar também”, disse Léa ao diário. “As mulheres são ainda mais penalizadas”, acrescenta a estudante de um mestrado de Letras na Sorbonne, que participa também num desfile feminista. Neste protesto convergem outros problemas, como a precariedade dos estudantes, um tema de que se tem falado em França, desde que um estudante se imolou em Lyon, a 8 de Novembro, depois de se ter queixado das suas dificuldades financeiras.

Outro problema prende-se com os hospitais, onde já há meses os serviços de urgência têm feito greves, para chamar a atenção para o ponto de ruptura a que chegaram. “Há muito tempo que deixámos de pedir o supérfluo, só queremos o que seja essencial para fazermos o nosso trabalho”, explica Cathy, do Centro Hospital de Créteil, que foi a Paris para participar na manifestação. “Uma pensão correcta seria uma contrapartida mínima”, disse ao Le Monde.

Com 20% dos voos de França e para França anulados, a Direcção Geral da Aviação Civil apelou às companhias aéreas para que reduzam o programa de voos nesse valor para sexta-feira. A Air France anulou 30% dos voos internos e 10% dos voos de médio curso previstos para sexta-feira.

A taxa de participação da greve nos caminhos-de-ferro esta quinta-feira é de cerca de 55,6%, mas com um impacto bastante maior nos maquinistas, o que fez com que poucas composições circulassem – o impacto não foi tão grande como se previa, porque não houve muitos passageiros em busca de transporte. O mesmo cenário se prevê para os próximos dias.