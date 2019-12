Sexto concurso ModaPortugal vai premiar 12 jovens designers europeus

A 6.ª edição do concurso ModaPortugal realiza-se nesta quinta-feira, na Alfândega do Porto, juntando 30 jovens designers de oito nacionalidades que vão apresentar as criações a um júri internacional, que vai entregar 12 prémios.

Marcelo Almiscarado, da Escola Superior de Artes Decorativas de Lisboa; Mariana Soares, da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa; Cláudia Tavares, da Modatex Porto; Lúcia Martins e Luís Mendes, da Escola Profissional de Felgueiras;e Líquido Mesquita, da Lisbon School of Design são os jovens portugueses a apresentar trabalhos no concurso de jovens designers europeus de vestuário e de calçado, revela o gabinete de comunicação do Centro de Inteligência Têxtil (CENIT), uma das entidades organizadoras do concurso.

Os concorrentes são oriundos de 13 escolas de moda, de oito países europeus, com a Finlândia e a Suíça a entrarem na corrida pela primeira vez. Participam também as escolas Ied Madrid (Espanha), com os designers Andrés Zurru, Carolina de la Cruz e Ela Fidalgo; a Universidade de Aalto (Finlândia) com Heini-Maria Hynynen, Idaliina Friman e Linda Kokkonen; e o Instituto Francês de Moda, com Arthur Michard, Maeva Jolly e Remi Si Larbi. Itália é representada pela escola Polimoda, com Benedetta Giannessi, Le Manuel e Violetta Bretschneider (na área da moda) e pela Arsutoria School, que traz Alessandro De Silvestri, Ernesto Maldonado e Lorenza Cicolini. Do Reino Unido vai participar o London Collge of Fashion com Dan Ren, Dominic Wang e Hannah Cooper; e a Suíça é representada pela Head Genève e os jovens criadores Aurore Marquis, Thomas Clement e Victor Prieux.

No que diz respeito às escolas de calçado, participam também as alunas Cristina Condrache, Paula Pruteanu e Ramona Popa da escola Tuiasi (Roménia).

Os designers de moda apresentam os seus trabalhos em desfile na quinta-feira, na Alfândega do Porto, a partir das 19h30, os trabalhos de calçado vão ser apresentados num vídeo e estar expostos no edifício da Alfândega.

O júri internacional especializado é composto por Adriana Rodriguez (Espanha), Lauri Kopio (Finlândia), Lily Templeton (França), Emanuela Amato (Itália), Miguel Flor (Portugal), Alban Adam (Reino Unido), Philippe Jarrigeon (Suíça) e vai ser presidido por Eduarda Abbondanza.

O evento vai ter em paralelo um programa de dois dias de visitas a fábricas e organizações do sector têxtil e do calçado, designadamente a Tintex, Citeve, Scoop, entre outras.

O concurso é uma iniciativa do CENIT e da Associação Nacional das Industrias de Vestuário e Confecção (ANIVEC), em parceria com a Associação Portuguesa de Calçado (APICCAPS) e a ModaLisboa, que visa reunir as áreas do “design” e confeção da indústria de moda.