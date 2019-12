A Chanel de Virginie Viard evoca o estilo de Coco

O desfile da Chanel é sempre um momento esperado pela espectacularidade que é dada e, na quarta-feira à noite, não foi excepção. A casa de alta costura francesa — agora sob a batuta criativa de Virginie Viard, que assumiu o controlo desde a morte de Karl Lagerfeld, em Fevereiro —, recriou o apartamento parisiense onde a fundadora Coco Chanel viveu no início dos anos 1900 e onde as colecções eram apresentadas, enquanto as modelos desfilavam numa réplica da famosa escadaria em espiral.

Kaia Gerber, filha da top model Cindy Crawford, vestiu um conjunto preto e branco cheio de logotipos que incluía uma saia curta, enquanto outros modelos desfilavam pela passerelle com roupas monocromáticas. Algumas usavam longos colares de pérolas.

Strass e botões dourados deram um toque especial a macacões e casacos, ao passo que noutros looks se destacavam intrincados bordados.

As actrizes Marion Cotillard e Penélope Cruz estiveram entre as celebridades que ocuparam a primeira fila do desfile.