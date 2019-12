CNN elege Águeda para a sua lista das “ruas mais bonitas do mundo”

A CNN Travel volta a dar a volta ao mundo das ruas bonitas: da Convent Avenue do Harlem em Nova Iorque à célebre e ziguezagueante Lombard Street em São Francisco, do Caminito da La Boca de Buenos Aires, passando pelo Passeio do Filósofo em Quioto até todas as ruas azuis da marroquina Chefchaouen. E há muito mais mundo a passear pelas 21 áreas escolhidas pelo canal de viagens da norte-americana CNN como “as ruas mais bonitas” do planeta. Incluindo as do centro de Águeda e tudo graças aos chapéus-de-chuva.

“Desde 2011 que as quatro ruas centrais de Águeda, incluindo a rua Luís de Camões, são transformadas em coloridos paraísos de sombra dada pelos chapéus-de-chuva”, lê-se no destaque no site. O texto explica ainda como o projecto Umbrella Sky faz parte do festival AgitÁgueda, que “decorre em Julho, Agosto e Setembro – pequenos lapsos da CNN: o festival AgitÁgueda decorre só em Julho, as ruas com céu de chapéus é que permanecem ao longo de todo o Verão; a estreia, como indicam os seus criadores, foi em 2012.

“Os fios são pendurados nos telhados e corridos a guarda-chuvas, numa tentativa de atenuar o calor do Verão, além de proporcionar um cenário colorido” aos vários eventos, acrescenta a CNN na sua lista actualizada esta quarta-feira.

Este Verão, o projecto utilizou mais de três mil chapéus nas ruas da Baixa desta cidade do distrito de Aveiro. Além deste céu que faz sombra, há também intervenções criativas em bancos de jardim, escadarias, postes ou paredes.

Por sinal, o Umbrella Sky está agora mesmo de volta a Águeda como parte das decorações e iluminações de Natal: e, claro, em época natalícia, os chapéus trazem muitas luzes.

Desde a sua estreia, a iniciativa atrai cada vez mais turistas e é razão de romarias fotográficas: é um sucesso mundial com milhões de publicações nas redes, particularmente no Instagram, apesar de iniciativas similares também terem surgido por todo o mundo.

Esta ano, Águeda já tinha surgido numa lista similar à da CNN das ruas mais bonitas do mundo, no caso assinada pela revista Architectural Digest.