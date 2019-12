A árvore do Rockefeller Center acendeu-se, é Natal em Nova Iorque

É uma das árvores mais célebres do mundo, tanto pelo espectáculo que é montado a cada ano para a sua inauguração como pela sua presença no imaginário e nos muitos filmes natalícios que têm Nova Iorque como cenário. A árvore do Rockefeller Center, cujas luzes foram ligadas oficialmente esta quarta-feira, marca também a "abertura" oficial do Natal na Grande Maçã. E é bom lembrar que os nova-iorquinos consideram que o Natal, tal como o Ocidente o celebra actualmente, nasceu ali: branco, iluminado, consumista, festivo; uma festa que parece ser para sempre enquanto dura, como já escreveu Isabel Lucas na Fugas.

Dezenas de milhares de pessoas assistiram à cerimónia no local, considerada uma grande tradição nova-iorquina (há 87 anos) que, por sinal, é transmitida em directo pelas tvs para todos os EUA. A árvore nem é das maiores: tem cerca de 23,5m (a de Lisboa, no Terrreiro do Paço, tem 30 metros) mas a fama torna tudo muito maior. Para mais, há que contar com 50 mil lâmpadas LED e, muito especialmente, uma estrela by Swarovski.

Árvore acesa, e com alguns flocos de neve a cair de vez em quando, o Natal começou oficialmente em Nova Iorque. Como comentou um dos participantes no espectáculo, Derek Hough, citado pelo USA Today: "só apetece dar uma à Macaulay Culkin [o eterno Kevin dos filmes Sozinho em Casa] e perdermo-nos aqui".

De onde vem a árvore?

A cada ano, o centro escolhe uma árvore das muitas sugestões recedidas. A de 2019 foi doada por Carol Schultz que a considera o "o presente dos seus 80 anos para o mundo", disse ao New York Times. A árvore foi plantada por si mesma em 1959 em frente à sua casa, em Florida (mas a de Orange County, estado de Nova Iorque. Cuidou dela até que decidiu doá-la para tornar-se a árvore de Natal "mais célebre do mundo". Foi com lágrimas nos olhos de orgulho que a viu tomar tal papel. Quando for retirada, será cortada e doada à associação humanitária Habitat for Humanity, que a deverá utilizar para a construção da casa de alguém mais desfavorecido.

A árvore está na igualmente célebre morada 30 Rockefeller Plaza até 17 de Janeiro e pode ser visitada das 6 da manhã à meia-noite.