Ricardo Santos a um shot dos líderes nas Maurícias

Ricardo Santos fez hoje uma grande primeira volta no Afrasia Bank Mauritius Open (1 milhão de euros de prize-money), no Heritage Golf Club, em Bel Ombre, nas ilhas Maurícias. Com o resultado de 67 pancadas, 5 abaixo do Par 72, num desempenho sem bogeys, o algarvio encontra-se no lote dos sextos classificados, a uma só pancada do quinteto de líderes.

Trata-se de uma excelente reacção do português à prestação negativa que teve na semana passada no Alfred Dunhill Championship na África do Sul, o primeiro torneio da temporada 2019/2020 do European Tour, onde terminou nos 130.º com voltas scores de 79-76 e um total de +11. Isto numa prova em que o português Pedro Figueiredo ficou nos 42.ºs.

Ricardo Santos está empatado com oito jogadores e na frente, com 66, estão os franceses Romain Langasque e Benjamin Hebert, o sul-africano Brandon Stone, o escocês Grand Forrest e o dinamarquês Rasmus Hojgaard.

