Everton despede Marco Silva

Marco Silva já não é treinador do Everton, onde estava desde o início da época passada. A notícia foi avançada por diversos meios de comunicação em Inglaterra e confirmada pelo PÚBLICO. O despedimento do técnico português acontece um dia depois da derrota dos “toffees” em Anfield frente ao Liverpool por 5-2, um resultado que deixou o Everton em zona de despromoção na Premier League inglesa (18.º lugar, com 14 pontos).

O Everton já confirmou, entretanto, a saída do técnico português. Em comunicado, o clube de Goodison Park agradeceu a Marco Silva os “serviços prestados nos últimos 18 meses”, e anunciou que o escocês Duncan Ferguson, até agora adjunto, irá assumir a equipa de forma interina, até ser encontrado um novo treinador.

Chega, assim, ao fim a terceira aventura do técnico de 42 anos no futebol inglês. Depois de ter conquistado a Taça de Portugal com o Sporting em 2015 e de ter sido campeão grego com o Olympiacos em 2016, Silva chegou a meio da época 2016-17 à Premier League para tentar salvar o Hull City da despromoção, mas falhou o objectivo. Deixou, no entanto, boa impressão e, na época seguinte, foi para o Watford, onde até teve um início promissor, mas onde voltou a não chegar ao final da temporada. Em 2018, mudou-se para a metade azul de Liverpool, para um clube que tinha objectivos ambiciosos, de voltar ao topo da hierarquia do futebol inglês, terminando a época passada em oitavo lugar.

Nos meses que passou em Goodison Park, Marcou Silva orientou o Everton em 60 jogos, com 24 vitórias, 12 empates e 24 derrotas.