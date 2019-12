Indemnização de 190 milhões no TGV em debate na Operação Marquês

A cláusula da parceria público-privada (PPP) para o projecto do troço Poceirão-Caia do TGV que conferiu direitos de indemnização ao consórcio vencedor da empreitada esteve no centro das atenções nas últimas sessões da Operação Marquês. É com base nela que o consórcio Elos, do qual fazia parte o Grupo Lena, reivindica ainda hoje, quase uma década depois, 190 milhões de euros ao Estado português.

Continuar a ler