A crise fez expandir as práticas artísticas participativas e nisso o país não voltou atrás

É director artístico do festival MEXE – Encontro Internacional de Arte e Comunidade e do Mira – Artes performativas, no Porto. Investigador no Centro de História de Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora, Hugo Cruz está a fazer doutoramento na Universidade do Porto sobre processos artísticos de criação colectiva e participação cívica e política. Coordenou os livros “Arte e Comunidade” (2015) e “Arte e Esperança - Percursos da Iniciativa PARTIS 2014-2018”, ambos editados pela Fundação Calouste Gulbenkian. Este último foi apresentado em Setembro.

