Bloco propõe MB Way livre de comissões

Fim da cobrança de comissões bancárias em plataformas como a MB Way e a criação de uma conta básica universal a um “preço justo e estável”. Estas são duas das cinco propostas apresentadas esta quarta-feira pelo Bloco de Esquerda, numa conferência de imprensa. Para Mariana Mortágua, a deputada bloquista encarregue de anunciar as propostas do partido, está em causa o fim da “cobrança abusiva de comissões bancárias”.

Por isso, o Bloco de Esquerda apresentou um pacote de medidas, com quatro projectos de lei e um projecto de resolução. Todos os diplomas apresentados têm por base a mesma premissa: segundo “dados do Banco de Portugal, os cidadãos desembolsaram, entre 2007 e 2019, em média, 8,8 milhões de euros em comissões bancárias por dia (o equivalente a 40 mil milhões de euros)”.

A deputada diz que as soluções apresentadas até agora “foram tímidas” e acusa o Parlamento de ter “cedido às pressões da banca”, revelando que PS e PSD são os partidos “mais permeáveis” a essa pressão.

Agora, o Bloco de Esquerda acredita que “o contexto mudou”. Com base nos números apresentados pelo Banco de Portugal, Mariana Mortágua argumenta que “a urgência aumentou, as denúncias aumentaram e há hoje uma pressão pública transversal” acerca da cobrança abusiva de comissões bancárias.

Gestão irresponsável

O primeiro projecto de lei apresentado por Mariana Mortágua pretende substituir o actual sistema de serviços mínimos bancários por uma “conta básica universal”, garantindo “que todos os cidadãos têm direito a ser titulares de uma conta básica a serviços acessíveis” e que “ninguém ficará penalizado por não poder pagar as comissões exorbitantes”.

Na lista de propostas entregues na Assembleia da República estão duas outras já apresentadas em legislaturas passadas, como é o caso do fim das comissões sem serviços associados e das comissões cobradas pelo processamento de prestações de crédito pessoal ou de crédito habitação.

Por fim, o Bloco recomenda que a Caixa Geral de Depósitos, por ser um banco público, ofereça as melhores condições de mercado aos seus clientes, uma vez que, entende o Bloco, “tem deveres excepcionais nesta matéria”. “É por isso mesmo que é recapitalizado com o dinheiro dos contribuintes”, lembra. “O Governo não pode lavar as mãos da política de comissões que a Caixa está a praticar”, sublinha Mariana Mortágua.

Mortágua acredita que “o sistema bancário geriu a sua actividade de forma irresponsável”, criando uma crise e pedindo aos contribuintes que pagassem por essa crise. Para a deputada, a banca “reduziu a sua actividade de crédito e apoio à economia e agora está a ir buscar a sua rentabilidade e os seus lucros transferindo para os pequenos depositantes e pequenos clientes as comissões bancárias”.

Na mesma conferência, o Bloco de Esquerda apresentou-se “inteiramente disponível para discutir cada uma destas propostas em sede de especialidade”. Mas deixa um aviso. Lembra que alguns partidos já se pronunciaram sobre as comissões concordando que são “abusivas”. Por isso, Mariana Mortágua aguarda para perceber “como vão votar”.