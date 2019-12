Acordos com PS, maçonaria e situação interna têm dominado corrida à liderança do PSD

A disponibilidade (ou a falta dela) para assinar acordos com o PS, as acusações em torno de “interesses obscuros” e a situação do PSD têm sido os principais temas da campanha interna para a liderança dos sociais-democratas. É com uma disputa em tom suave (até agora) que os três candidatos – Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, se defrontam, pela primeira vez, esta noite, num debate na RTP.

