No seu artigo de 20 de Novembro, Rui Tavares, historiador e académico, deixa sentido obituário a José Mário Branco. Na última coluna desse artigo afirma: “A primeira vez que ouvi um então jovem fadista Camané, na vila de Lajes do Pico, nos Açores, o apresentador disse: “Está aqui porque o José Mário Branco aconselhou”. Não o creio! Quem levou o Camané e tantos outros à Semana dos Baleeiros foi outro José: o Pracana. Recomendo a propósito o próprio Camané no catálogo, organizado por Sara Pereira, directora do Museu do Fado, para a exposição temporária de José Pracana. Lembra aí Camané: “A primeira vez que fiz um espectáculo foi nas Lajes do Pico e tive o gosto de ser acompanhado à guitarra pelo José Pracana. Convidou-me para ficar uma semana nos Açores e para mim foram dias de imensa alegria e de grande aprendizagem”. O ano, se não falha a memória ao “apresentador”, o radialista Sidónio Bettencourt, um dos fundadores da Semana dos Baleeiros e das suas noites de Fado na Ermida de São Pedro, era o de 1992 e não se lembra de citar o José Mário Branco. Rui Tavares evoca, por lapso emocional, uma falsa memória. Na verdade, o José que à data “aconselhou”, isto é, incentivou o Camané foi o José Pracana, a quem o próprio Camané reconhece ser “um curador do fado”. Nas noites de fado, que tanta saudade deixaram nas Lajes do Pico, desde 1986, o José Pracana levou artistas sempre aconselhados por ele: Camané, Carlos Zell, Teresa Siqueira, Carminho… Ad manes Rui Tavares ; mas a cada um o seu Zé e a cada José o seu lugar. Escrevo ao PÚBLICO, jornal que leio desde o primeiro número, com pena de não ter dado destaque cultural à dimensão da exposição patente no Museu do Fado. <_o3a_p>

João de Almeida e Sousa, Fajã de Baixo

Greta Thunberg incomoda ​

A crítica feita por João Miguel Tavares a Greta Thunberg é na verdade um ataque enroupado em paternalismo dirigido ao Grupo Intergovernamental sobre a Evolução do Clima, ou seja o IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. No dia 1 de Outubro de 2019, no jornal Le Monde, Jean-Pascal van Ypersele publicava uma tribuna livre com o título “Greta incomoda como a verdade”. Professor de climatologia na Universidade católica de Louvain, Bélgica, ex-vice-presidente do IPCC, o célebre painel que está na base de toda a ciência climática actual e da compreensão da crise climática, Van Ypersele exprime no seu artigo enorme admiração por Greta. Considera, porque a ouviu perguntar e responder em reuniões de peritos e políticos, que compreende melhor toda a subtileza científica da questão que a maior parte dos dirigentes oficiais. E saúda o conhecimento que ela tem dos desafios climáticos e a força do seu discurso. O seu artigo termina assim: “É preciso dialogar com estes jovens que ousam falar das suas emoções em vez de os desvalorizar julgando que sabemos tudo melhor do que eles... [e assim] permitir transformar o medo dos jovens em força de esperança para um futuro duradouro e justo. Aqueles que recusam fazê-lo estão já um poucochinho mortos. Eu apoio Greta, pois ela apoia a vida.”

José Carlos Marques, Maia

