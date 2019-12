Líderes da NATO carregam no botão de pausa e atiram próximo embate para 2021

Podia dizer-se que tudo está bem quando acaba em bem — que foi como acabou a cimeira de líderes da NATO que assinalou o 70.º aniversário da Aliança Atlântica, esta quarta-feira em Londres. Após três horas de reunião, os vários chefes de Estado e governo vieram dar nota da sua “unidade”, “cooperação” e “consenso”, num esforço concertado para afastar a imagem de uma organização disfuncional, a atravessar uma crise de identidade. As notícias sobre a “morte cerebral” da NATO foram manifestamente precipitadas, garantiu o primeiro-ministro, António Costa, o primeiro líder nacional a falar aos jornalistas após a conclusão do encontro. “A mensagem não podia ser mais clara: nesta aliança, é um por todos e todos por um”, prosseguiu o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

As divergências e tensões entre os aliados, personificadas no confronto entre os Presidentes dos Estados Unidos e da França, numa reunião bilateral na véspera da cimeira, foram habilidosamente apagadas de todos os registos do encontro para a posteridade. Apenas um dos nove pontos da “Declaração de Londres” subscrita por todos remete para as dificuldades no seu relacionamento, visíveis a olho nu até para o observador mais distraído.

Já no final do documento — que é uma declaração política e não um comunicado formal — os líderes convidam o secretário-geral a promover um “processo de reflexão” com vista ao “fortalecimento da dimensão política da NATO”. Essa foi uma ideia avançada pela Alemanha, em resposta à polémica gerada pelos comentários de Emmanuel Macron na sua célebre entrevista à The Economist.

De resto, os parceiros evitaram pronunciar-se sobre todas as matérias sensíveis. A postura agressiva da Rússia mereceu a já tradicional referência, com os membros da NATO a confirmarem a sua abertura para o diálogo e uma “relação construtiva” com Moscovo, se o Kremlin decidir arrepiar caminho, e a confirmarem o seu respaldo aos países Bálticos.

A mensagem para o Presidente da Turquia, que se pensou poder estragar a festa com um veto das conclusões do encontro, também foi devidamente calibrada para não estragar o clima de concórdia. Recep Tayyip Erdogan queria que os aliados reputassem as milícias curdas da Síria como uma organização terrorista, validando dessa forma a ofensiva das tropas turcas no território do país vizinho como uma operação de contraterrorismo.

Os parceiros da NATO não lhe fizeram a vontade, mas não o pressionaram para alterar o seu comportamento: limitaram-se a constatar que “há uma diferença de pontos de vista sobre a mesma realidade”, como resumiu António Costa. “Há uma dimensão que tem a ver com questões internas da Turquia, e que registamos, e outra que tem a ver com os valores em que assenta a NATO”, disse.

Na conferência de imprensa final, o secretário-geral, Jens Stoltenberg, apresentou como uma grande conquista da cimeira o facto de os líderes terem reconhecido, oficialmente, “a crescente influência da China” e a necessidade de a Aliança passar a acompanhar o desenvolvimento militar e tecnológico e a responder às “políticas internacionais” de Pequim —encaradas, simultaneamente, como “oportunidades” mas também “desafios”.

Mas nem essa viragem para Oriente soou como particularmente original. Como notou António Costa, a NATO já há muito que olha para a China, “um grande player da cena mundial”. “A NATO tem hoje uma visão 360 graus, olha não só para o Atlântico mas também para o Pacífico, o Índico, o Ártico”, referiu. “Deve olhar para a China de forma positiva, como parceiro importante para o desenvolvimento do mundo de forma pacífica e para a estabilidade na cena internacional”, acrescentou, lembrando que a actual realidade geoestratégica é diversificada e que “hoje as ameaças não são só bélicas, têm também características tão imateriais como as fake news”.

Trump sai de fininho

De forma algo incaracterística, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recusou assumir o protagonismo e preencher o palco mediático como tinha feito em 2018, quando se apresentou como um elefante numa loja de porcelana e centrou todo o debate na sua exigência de um maior esforço financeiro dos aliados que notoriamente estavam longe de conseguir cumprir o compromisso de dedicar 2% do Produto Interno Bruto às despesas militares. Passado um ano, os líderes fizeram um ponto de situação, no qual constataram ter havido “uma grande evolução tendo em vista o cumprimento dos objectivos que fixámos no País de Gales”, como informou António Costa. “Foi positivo”, disse o primeiro-ministro, acrescentando que a polémica do chamado “burden sharing” “não foi tema de debate”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Como assinalava a imprensa norte-americana, a participação na cimeira da NATO oferecia uma oportunidade para Donald Trump se desviar do assunto mais mediático do dia nos Estados Unidos: a divulgação do relatório do processo de destituição construído pelos democratas do Comité Judiciário da Câmara de Representantes.

Nitidamente, a cabeça do Presidente dos EUA está no julgamento do impeachment e na campanha para a reeleição nas presidenciais do próximo ano, não nas complicações do funcionamento da Aliança. Prova disso, no seu embate com Macron, as críticas mais duras tiveram a ver com a imposição de novas tarifas punitivas no quadro da guerra comercial global. Trump desvalorizou is comentários do Presidente francês sobre a “morte cerebral” da NATO. como “desagradáveis” e “insultuosos” e seguiu em frente com a conversa, sem nunca adiantar as suas próprias ideias ou opiniões sobre o papel da Aliança e os seus desafios para o futuro. E no fim dos trabalhos, cancelou a sua habitual conferência de imprensa, explicando que não teria “nada de novo para dizer” aos jornalistas, e abalou de Londres.

Antes de ir embora, já tinha criticado o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, acusando-o de ser um “hipócrita” de “duas caras”, em reacção a video que circulava nas redes sociais mostrando o momento em que o líder canadiano aparentemente gozava com a política do improviso do Presidente dos EUA, durante uma conversa com Emmanuel Macron, Boris Johnson e Mark Rutte. A conversa fora gravada durante a recepção oferecida pela rainha Isabel II aos líderes da NATO no palácio de Buckingham.