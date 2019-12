Lançado concurso para construção de renda acessível em Entrecampos

A Câmara de Lisboa lançou esta quarta-feira o concurso público para a construção do primeiro edifício com casas a custos controlados em Entrecampos. O preço-base é de 16,9 milhões de euros.

O concurso visa a construção de um lote com 128 fogos a afectar exclusivamente ao Programa de Renda Acessível (PRA), a iniciativa com que a autarquia quer fazer face aos problemas de habitação da classe média. Trata-se do primeiro concurso de obras lançado no âmbito da chamada Operação Integrada de Entrecampos, que prevê a construção de um total de 500 fogos para arrendar a preços abaixo dos praticados no mercado.

Este edifício, como todos os outros que são de iniciativa pública na operação integrada, ficará junto à Avenida das Forças Armadas, ao lado de um empreendimento da EPUL que não chegou a ser concluído. Para ali ainda estão previstos equipamentos sociais. Os restantes terrenos foram vendidos pela autarquia à seguradora Fidelidade e vão ser usados maioritariamente para escritórios.

Segundo o anúncio publicado em Diário da República pela SRU (empresa municipal de obras), o prazo de entrega de candidaturas termina daqui a 40 dias. As obras devem demorar um ano e meio.