Navio-escola Sagres abre-se a viajantes que queiram ser marinheiros por uns dias

A Associação Portuguesa de Treino de Vela (Aporvela) aliou-se à Marinha Portuguesa para proporcionar, a quem se quiser inscrever, a experiência de passar uns dias como “um verdadeiro marinheiro” do Navio-escola Sagres.

A experiência inclui-se na volta ao mundo que a Marinha vai realizar em 2020 para celebrar Fernão de Magalhães. Quem conseguir um lugar, vai embarcar no dia 4 de Janeiro, em Lisboa, até Santa Cruz de Tenerife, com desembarque dia 10 do mesmo mês. “A ideia é que os participantes passem estes dias como verdadeiros marinheiros, sendo que está incluído um treino de mar diário e todas as tarefas que os marinheiros fazem”, disse à Fugas João Lúcio, presidente da Aporvela.

Foto

A viagem custa 500 euros por pessoas e as participações estão condicionadas à idade mínima de 15 anos, sendo que participantes menores de idade devem fazer-se acompanhar de um adulto responsável por eles.

Esta é a terceira vez que a Aporvela se alia à Marinha para proporcionar aos civis uma experiência que se vê como “uma oportunidade única”. Quem conseguir o lugar, vai “embarcar num dos mais icónicos navios portugueses”. Mais do que navegar “num dos mais importantes grandes veleiros do mundo”, a associação e a Marinha garantem a todos os participantes “a oportunidade de fazer parte da história”, disse João Lúcio.

A viagem do Navio-escola Sagres surge no âmbito das Comemorações do V Centenário da Circum-Navegação de Fernão de Magalhães e vai durar 371 dias com passagem, entre outros pontos marcantes, por Tóquio na altura inicial dos Jogos Olímpicos ou em Punta Arenas, no Chile, na participação nas Comemorações dos 500 anos da Descoberta do Estreito de Magalhães.

Para mais mais informações e inscrever-se siga para a página da viagem no site oficial da Aporvela.