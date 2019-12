Sector têxtil admite fecho de um terço das empresas e 28 mil despedimentos

Após uma década a crescer e a pulverizar até as projecções mais optimistas, o sector têxtil e vestuário vai entrar num novo ciclo que ninguém sabe bem o que será. As palavras são do presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), que reunirá industriais, governantes e especialistas para discutir os próximos anos. Ninguém tem uma bola de cristal, mas os quatro cenários que estão projectados não auguram nada de bom. Na melhor das hipóteses, a indústria têxtil e do vestuário vai aumentar a facturação e as vendas ao exterior. Mas voltarão os encerramentos de fábricas e os despedimentos.

O plano estratégico dos próximos cinco anos aponta três cenários possíveis para 2020 e um para 2025. E é este último que prevê que uma forte quebra no número de empresas em laboração e um grande número de despedimentos. O sector da indústria têxtil e vestuário (ITV) tinha, em 2018, 6700 empresas, de acordo com o Banco de Portugal, e quase 139 mil trabalhadores. O projectado para 2025 reduz para “mais de 4000 empresas” e 110 mil trabalhadores. O que, a confirmar-se, significaria que cerca de um terço das empresas de ITV vão fechar e haveria à volta de 28 mil despedimentos.

A Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Peles de Portugal já veio contestar estas previsões. Resta saber o que pensa o Governo, que se fará representar no Fórum da ITV que decorre esta quarta-feira em Famalicão, onde estará representado pelo ministro da Economia. Nem tudo parece sombrio: o mesmo cenário de evolução pressupõe um crescimento das vendas, para 8000 milhões, de acordo com o documento a que o PÚBLICO teve acesso e cuja divulgação foi antecipada pelo Jornal de Negócios. E esse crescimento da facturação assentará no crescimento das exportações. Porém, nenhum governo gosta de despedimentos. E as estimativas da ITV são, no mínimo, preocupantes em matéria de emprego.

Para economistas ou analistas, isto terá outro nome: consolidação do sector. O próprio líder da ATP, Mário Jorge Machado, deverá tocar no seu discurso nesta matéria da transformação contínua do sector. A digitalização terá um papel preponderante. As empresas portuguesas terão de procurar novos mercados, tendo em conta as perdas em Espanha, cuja quota de mercado deverá cair quatro pontos percentuais até ao final de 2019, e as ameaças do “Brexit”.

Além disso, há o desafio da sustentabilidade da moda e da ITV, que obrigará muitos empresários a repensar o modelo de negócio. E para os industriais, parece pesar sobre o pescoço uma espécie de espada de Dâmocles chamado aumento dos salários. Este é um tema impulsionado pelo próprio executivo. E ainda que garanta que os empresários não defendem um modelo competitivo assente em baixos salários, o presidente da ITV deverá dizer ao país que aumentar salários sem aumentar produtividade é perder competitividade face a certos concorrentes.

O desafio passa, por isso, por aumentar as margens. Para tal, a ITV portuguesa tem de se destacar do pelotão, transformando-se num marcador de tendências, em vez de um seguidor. Terá de posicionar-se como “trendsetter nas áreas de diferenciação”, diz o documento que resume a nova visão estratégica: conhecimento; design; tecnologia; internacionalização; e sustentabilidade.

Ao mesmo tempo, precisará de encontrar respostas para a globalização e as tensões comerciais; para as novas gerações de consumidores; para as mudanças demográficas, com o envelhecimento da mão-de-obra, a falta de quadros e a automação; para a tendência da reindustrialização e da mudança de localização das unidades produtivas; e para a “pressão” sobre os “factores competitivos clássicos": “capital, trabalho, energia e contexto amigo do investimento”.

Se tudo correr mal, e no pior dos cenários, em 2020 fechariam já 4000 empresas e metade dos actuais trabalhadores iriam para a rua. O plano da ATP chama-lhe o cenário de chumbo. Para sindicatos, o termo mais adequado seria catástrofe – e certamente que qualquer governo pensaria o mesmo.

No cenário “prata”, a ATP prevê um “risco moderado de desestruturação” da respectiva fileira, com metade das empresas a sobreviver e cerca de 40% de despedimentos. No cenário “ouro”, ou seja, o melhor, para 2020, mesmo assim haverá mais de mil encerramentos e perto de 30 mil despedimentos.