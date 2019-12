QSP Summit: Malcolm Gladwell é o cabeça de cartaz de 2020

Sob o tema “Facing the Unknow”, acontece na Exponor, a 26 e 27 de Março, mais uma edição da QSP Summit – “uma das maiores conferências de management e marketing da Europa”, segundo os seus promotores.

São mais de 50 oradores nacionais e internacionais naquele que a organização apresenta como um “full event”: “não é uma conferência, é uma experiência”, disse em conferência de imprensa Rui Ribeiro, CEO e fundador do QSP Summit.

Malcolm Gladwell, jornalista e autor de cinco best-sellers que foi nomeado como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo pela revista TIME, é o cabeça de cartaz do evento e vai fazer uma apresentação sobre inovação e também apresentar o seu mais recente livro “Falar com Desconhecidos”. Malcolm "é um dos melhores oradores do mundo”, disse Rui Ribeiro.

A par do jornalista, também Keith Weed, Martin Wezowski, Jennifer Petriglieri, Rob Campbell, Arun Sundarara, Scoot Morrison e Lauren Delisa Coleman vão pisar o palco principal. Nos dois dias os participantes também podem contar com vários painéis de debate, como o Trends Forum e o Thinkers Hall com particpações de Paula Amorim (Galp), Isabel Furtado (TMG Automotive) ou Isabel Vaz (Grupo Luz Saúde).

Com as participações de David Kaiser (Amazon), Mohanna Azarmandi (Microsoft), Ana Valentim (L’Oréal), Ana Sousa (Farfetch), Luís Onofre, Agatha Ruiz de La Prada, entre outros, terão lugar as worklabs que prometem debater os mais variados temas.

O evento encontra-se numa “rota crescente”, com um “aumento de 24% na edição do ano passado” e na próxima edição esperam “voltar a crescer”, adiantou Rui Ribeiro. Para isso, esta 14ª edição terá novidades e “vai observar um incremento, quer na qualidade, quer na dimensão”, continuou o CEO do evento. A área de exposição vai aumentar, contando o evento este ano com mais de 20 mil metros quadrados, terá sete palcos e uma zona de exposição com mais de 120 empresas. Por último, a cerimónia de abertura realiza-se no Super Bock Arena onde Vítor Bento vai falar dos desafios da demografia mundial.

Na última edição o QSP Summit reuniu mais de 2300 participantes e, na próxima edição, a organização espera alcançar os 2500.

Texto editado por Pedro Ferreira Esteves