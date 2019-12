“No mundo da tecnologia vivemos num castelo de cartas”

Margaret O'Mara nasceu no Arkansas. Em jovem, era quase vizinha do futuro presidente dos EUA, Bill Clinton. Em adulta, cruzar-se-ia com ele mais vezes, num sentido metafórico, quando começou a estudar Silicon Valley. Como historiadora, passou a pente fino sete décadas de inovação nos EUA, decisões políticas de diferentes presidentes, contextos culturais e políticas económicas que transformaram aquele antigo vale agrícola da Costa Oeste na capital tecnológica do mundo ocidental.

