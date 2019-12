Bruno Fernandes não deixou o Sporting desistir da Taça da Liga

Todos os adeptos do Sporting já devem ter pensado qualquer coisa parecida com isto: se não fosse Bruno Fernandes… Ora, nesta quarta-feira, se não fosse Bruno Fernandes, os “leões” já estariam a fazer contas difíceis sobre como continuar na Taça da Liga. O Sporting saiu do Estádio Cidade de Barcelos com um triunfo, por 0-2, sobre o Gil Vicente e manteve-se bem dentro da corrida por um lugar na “final four” da competição que venceu nas duas últimas épocas — tem três pontos em dois jogos neste Grupo C, atrás de Rio Ave e Portimonense, ambos com quatro. Já os gilistas, com esta derrota, ficam com zero pontos e sem qualquer hipótese de se apurarem.

Poucos dias após o primeiro embate, que deu um triunfo indiscutível por 3-1 aos minhotos, Gil Vicente e Sporting voltaram ao relvado do Estádio Cidade de Barcelos bastante diferentes do que tinham sido em relação ao jogo para o campeonato. Vítor Oliveira apenas manteve três elementos (Denis, Ygor e Arthur), Silas ficou com cinco (Acuña, Doumbia, Bruno Fernandes, Wendel e Luiz Phellype), mas as estratégias eram semelhantes: os de Barcelos à espera de explorar os erros de um adversário que os comete em quantidades industriais; os “leões” à procura de serem dominantes desde o primeiro minuto, com pressão alta e posse de bola.

A primeira parte não andou muito longe do que o marcador mostrava após 45 minutos. Houve momentos de aproximação às balizas adversárias, mas de perigo relativo e muito espaçados no tempo. Aos 12’, houve uma ocasião para cada lado. Primeiro, foi o Sporting, com Bruno Fernandes a fazer um bom passe para Luiz Phellype, que não conseguiu sequer fazer um cabeceamento em condições. Na resposta (em contra-ataque, claro), Romário Baldé avançou pelo flanco direito e meteu a bola na área, mas esta só passou de raspão pela cabeça de Leonardo.

Pouco depois, aos 13’, Miguel Luís chegou em esforço a um passe de Bruno Fernandes e fez outro passe ao guarda-redes Denis; e Bolasie arrancou um bom remate de longe a que o guardião do Gil Vicente respondeu com eficácia. Mesmo a fechar a primeira parte, Bruno Fernandes ainda meteu a bola na baliza, mas o capitão “leonino” estava fora-de-jogo no momento em que Acuña lhe passou a bola.

Estava, no entanto, em jogo, quando, já na segunda parte, aos 50’ recebeu um passe de Wendel, mesmo em frente à área, e atirou ao lado. Logo a seguir, foi Bolasie a meter a bola outra vez dentro da baliza, mas Ristovski (que fez o cruzamento) estava bastante adiantado quando recebeu o passe de Bruno Fernandes.

Positivo/Negativo Positivo Bruno Fernandes Mais um jogo em que o capitão “leonino” afastou as nuvens negras. Foi quem mais tentou durante todo o encontro e foi ficando frustrado com a falta de resultados. Mas Bruno Fernandes é daqueles que nunca desistem e, num momento de inspiração, encaminhou o Sporting para a vitória. Depois de um grande golo de livre directo, ainda teve clarividência para mais uma assistência. Negativo Naidji O avançado argelino esteve pouco inspirado no ataque gilista, não conseguindo acompanhar da melhor forma os rápidos e bem mais incisivos Lourency e Romário Baldé.

Negativo Luiz Phellype O Sporting precisa de mais avançados. O brasileiro é um jogador útil e esforçado, mas não pode ser a única opção do plantel para desempenhar a posição nove.

Ambos os treinadores foram refrescando a equipa, mas o 0-0 foi-se mantendo, um resultado que não interessava a nenhum dos lados. Avancemos rapidamente até aos 89’. Livre frontal favorável ao Sporting e quem avança para a marcação? Bruno Fernandes. E o resultado? Golo, num livre executado de forma superior, como já tantas vezes aconteceu.

Os “leões” ainda quiseram complicar um bocadinho, com o temperamento explosivo de Acuña a provocar a sua própria expulsão já no tempo de compensação. Mas não houve dano. Logo a seguir, Bruno Fernandes recebeu uma bola de Vietto e soltou-a no momento certo para o argentino fazer o 0-2. “Game over”. Bruno Fernandes manteve o Sporting na luta.