Sporting regressa ao local do “crime”, Vitórias tentam quebrar ciclo de empates

Gil Vicente e Sporting regressam esta noite (20h45, SPTV) ao local do “crime”, para uma espécie de reconstituição do recente embate de Barcelos, agora em modo Taça da Liga. Depois da derrota para o campeonato, a equipa de Silas surge sem margem para a habitual gestão do plantel, normal nesta competição, que não raras vezes é utilizada para dar ritmo a jogadores menos utilizados. Nesse particular, o Gil Vicente já avisou que poderá mesmo utilizar uma equipa de reservas, poupando energias para o campeonato, o verdadeiro objectivo do clube em ano de regresso ao primeiro patamar.

Vítor Oliveira, treinador gilista, assumiu-o abertamente, reiterando a ideia de que o Sporting precisa de mais jogadores de categoria para se apresentar como um candidato consistente, mas admitindo, apesar do último triunfo (3-1), que os “leões” são, obviamente, superiores.

“O Sporting tem vindo a fazer uma época muito inconsequente. E não há treinador que consiga fazer grandes equipas sem grandes jogadores”, insistiu, classificando a tarefa de impossível. Igualmente difícil é a missão de Gil Vicente e Sporting, derrotados em casa na primeira jornada do Grupo C: os gilistas perderam com o Portimonense (1-2) e o Sporting foi batido em Alvalade pelo Rio Ave (1-2), facto que aumenta exponencialmente a pressão sobre os vencedores das duas últimas edições da prova.

Num plano diferente, já que o primeiro assalto do Grupo B foi nivelado — com empates entre Benfica e V. Guimarães e entre Sp. Covilhã e V. Setúbal —, os vimaranenses regressam ao Sado depois do empate (1-1) para a Liga, no último domingo. Para os minhotos, já afastados da Liga Europa (embora com um último compromisso em Frankfurt, no dia 12), o momento é de concentrar energias e atacar as competições domésticas, depois de terem perdido uma posição para o rival Sp. Braga na Liga, na qual aspira a posições europeias.

Mais aliviados em termos de calendarização, os setubalenses, primeiros a erguerem o troféu, em 2007-08, podem aproveitar o momento para tentarem quebrar o ciclo de três encontros sem vitórias, apesar de o historial de confrontos directos mais recentes entre as duas formações apresentar quatro igualdades, invariavelmente a um golo e sempre no campeonato.

Também neste duelo é de admitir alterações importantes no figurino das duas equipas, mas sempre com uma vitória como objectivo, até para não perder de vista a qualificação para a final four.