Parlamento aprova voto de louvor aos ginastas do Acro Clube da Maia

A Assembleia da República aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, um voto de louvor apresentado pelo PSD aos ginastas do Acro Clube da Maia pela sua participação nos Europeus de ginástica acrobática, com várias medalhas de ouro e prata.

No voto, o PSD salienta que o Acro Clube da Maia é um clube desportivo criado em 2 de Dezembro de 2004 e que é hoje “o maior clube de ginástica acrobática do norte de Portugal”.

Em primeiro lugar, os sociais-democratas destacam as duas medalhas de ouro e uma de prata conquistadas pelo par feminino composto por Rita Ferreira e Rita Teixeira nos Europeus de Ginástica Acrobática, em Israel, na cidade de Holon.

“Por seu lado, o trio feminino composto por Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, as quais já tinham obtido o título de vice-campeãs da Europa por duas vezes, conseguiram neste campeonato, na final de Equilíbrio, 29.220 pontos, alcançando assim a segunda posição do pódio e mais uma medalha, logo três medalhas de prata”, acrescentam.

Já o grupo masculino composto por Henrique Silva, Henrique Piqueiro, Frederico Silva e Miguel Silva, após terem obtido neste campeonato o título de vice-campeões da Europa (prata) e um terceiro lugar que lhes garantiu a medalha de bronze, alcançaram na final de Dinâmico, e com uma pontuação de 28.760, o primeiro lugar do pódio com medalha de ouro, refere o texto.

“Todos os ginastas foram acompanhados de forma brilhante e exemplar pelos seus treinadores Lourenço França e Úrsula Martins”, acrescenta o voto de louvor a todos os atletas.