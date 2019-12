Katinka Hosszu “brilha” nos Europeus de Glasgow

A húngara Katinka Hosszu conquistou esta quarta-feira a 50.ª medalha em piscina curta, ao vencer o ouro nos 400 metros estilos no primeiro dia dos Europeus de Glasgow. A Itália saiu na frente com quatro medalhas em seis finais no primeiro dia, que encerrou com o ouro russo nos 4x50 metros livres masculinos, à frente de polacos e italianos.

O dia foi da “Dama de Ferro”, alcunha da húngara Katinka Hosszu, que conquistou a 50.ª medalha de piscina curta, a 90.ª medalha internacional, entre Mundiais, Europeus e Jogos Olímpicos, e o 60.º ouro da carreira neste trio de provas.

Hosszu impôs-se nos 400 metros estilos, batendo a compatriota Zsuzsanna Jakabos e a italiana Ilaria Cusinato, com Benedetta Pilato a dar o ouro à Itália na outra final feminina do dia, os 50 bruços, numa “dobradinha” daquele país, que colocou Martina Carraro em segundo, ficando Mona McSharry, da Irlanda, com o bronze.

A primeira final do dia consagrou o polaco Radoslaw Kawecki nos 200 metros costas, à frente de Christian Diener (Alemanha) e Luke Greenbank (Reino Unido), enquanto o lituano Danas Rapsys celebrou o ouro nos 400 livres.

Para Portugal, o dia fica marcado por um novo recorde nacional de Diana Durães, que se apurou para a final dos 800 metros livres, com um tempo de 8m20,97s. A nadadora natural de Fafe já detinha o máximo nacional, mais de dois segundos mais lento que a nova marca, numa distância em que Tamila Holub foi 12.ª, ficando de fora da final desta quinta-feira.

Nos 50 metros bruços, Alexandre Amorim e Francisco Quintas falharam a qualificação para as meias-finais. Quintas foi 36.º nas eliminatórias, em 27,72 segundos, e Amorim terminou em 41.º, em 28,22. José Lopes também não conseguiu a qualificação para a final dos 400 metros livres, ao ser 19.ª nas eliminatórias, com uma marca de 3m45,03s.