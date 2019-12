Depois de um mau primeiro dia de competição, onde não terminaram as duas primeiras regatas, Jorge Lima e José Costa recuperam várias posições no Campeonato do Mundo de 49er, que está a decorrer na Nova Zelândia, depois de conseguirem um quarto e um nono lugar, na quinta e sexta regata da competição.

A dupla portuguesa, que está a aproveitar a competição em Auckland para preparar a participação nos Jogos Olímpicos, acabou por ter um bom segundo dia de competição. Para além do 4.º e do 9.º posto, Jorge Lima e José Costa terminaram as restantes regatas no 15.º e 20.º lugar.

Na classificação, os dois velejadores portugueses ocupam agora a 59.ª posição, com 110 pontos. Os líderes são Benjamim Bildstein e David Hussl, que totalizam 23 pontos, mas bem perto dos austríacos está Peter Burling e Blair Tuke.

Os neozelandeses, campeões mundiais na classe em 2013, 2014, 2015 e 2016, e vencedores do ouro Olímpico em 2016, são os grandes favoritos e ocupam a vice-liderança, a apenas quatro pontos de Bildstein e Hussl.