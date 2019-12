Colectivo Berru é o vencedor do Prémio Sonae Media Art

Entre cinco finalistas, o colectivo Berru (composto por Bernardo Bordalo, Mariana Vilanova, Rui Nó e Sérgio Coutinho) foi escolhido como vencedor da terceira edição do Prémio Sonae Media Art, acabou de ser anunciado numa cerimónia no Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC), em Lisboa.

Considerado um dos mais significativos no campo das artes visuais, o Prémio Sonae (proprietária do PÚBLICO), no valor de 40 mil euros e destinado a artistas até aos 40 anos de idade, foi atribuído por um júri constituído por Miguel Soares (artista), Patrícia Gouveia (Faculdade de Belas-Artes de Lisboa) e Yves Bernard (director do iMAL, em Bruxelas) entre os trabalhos apresentados pelos finalistas numa exposição no Museu do Chiado.

Ao anunciar o vencedor esta quarta-feira, o júri afirmou que a instalação System Synthesis deste colectivo portuense — uma pequena ilha verde que procura reproduzir artificialmente o ecossistema de onde as plantas foram transplantadas — “é uma obra que propõe uma reflexão sobre uma possível síntese de utilização tecnológica na preservação do ecossistema naturalenquadrando-se numa das principais correntes de interligação entre arte e tecnologia, presentes na investigação da arte contemporânea”. Na instalação System Synthesis, e durante os próximos dois meses em que dura a exposição no MNAC, uma lâmpada e três ventoinhas, ajudadas por 40 sensores, farão de sol e criarão vento.

Além do trabalho do vencedor, a exposição do MNAC, que pode ser vista até 2 de Fevereiro, mostra trabalhos inéditos de Diogo Tudela, Francisca Aires Mateus, Rudolfo Quintas, e de outro colectivo composto por Tiago Martins, João Correia e Sérgio Rebelo.

O Prémio Sonae Media Art, que é bienal, foi atribuído nas últimas duas edições a Tatiana Macedo (2015) e a Rodrigo Gomes (2017).