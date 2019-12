Roma de Ferrara

Tem de haver mais do que a simples oposição entre crack e orechiette quando ao junkie de ontem, o Abel Ferrara de Nova Iorque, se opõe o Abel Ferrara de hoje, o sóbrio, de álcool e drogas, que vive na Piazza Vittorio de Roma —­ tem de haver mais do que a conclusão de que sem as adicções se perdeu um cineasta. A sinalização dessas perdas denotará sobretudo uma melancolia por um tempo desaparecido. Desde logo para o espectador: os tempos em que os caminhos do porno (e arredores) e os da autoria iam dar à mesma sala de transgressões — em Lisboa, por exemplo, havia o Xénon. Mas Ferrara, no documentário The Projeccionist (2019), mostrou igualmente saudades desses tempos fluidos em que o underground conseguia honras de visibilidade sem limpar os sabores da decadência. Um retrato decomposto, simultaneamente vislumbre e caricatura do que tinha sido e do que é, aconteceu com a exibição de Welcome to New York à margem da selecção oficial de Cannes 2014 numa tenda de praia. Pressões sobre os organizadores do festival por parte da equipa jurídica de Dominique Strauss-Kahn, que inspirara a personagem de Gérard Depardieu, tinham forçado esta sessão e conferência de imprensa em barraca de praia que não era à prova da cacofonia exterior. Esta clandestinidade povoada teve o sabor de um fantasma dos anos 70 e 80.

