Homem morre após explosão em fábrica de pirotecnia em Penafiel

Um homem morreu esta terça-feira em Penafiel, na sequência de uma explosão numa empresa de pirotecnia. O trabalhador tinha 24 anos e é a única vítima do acidente, de acordo com os bombeiros de Entre-os-Rios.

Segundo a mesma fonte, o homem era natural de Celorico de Basto e estava a trabalhar sozinho num paiol das instalações da empresa G.J.R. Pirotecnia e Explosivos S.A., situada no lugar de Jugueiros, em Rio de Moinhos. A ocorrência da explosão foi registada pelos bombeiros às 14h34.

O óbito foi confirmado no local pela equipa da VMER do Vale do Sousa.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros de Entre-os-Rios e pela viatura de Suporte Imediato de Vida de Amarante.

Em Janeiro de 2014, também naquela empresa de Penafiel, morreu um homem de 42 anos vítima de uma explosão em paiol.