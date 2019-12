Há professores que não receberam subsídio de Natal

Pelo menos uma dezena de professores contratados não receberam o respectivo subsídio de Natal no final do mês passado, tal como os restantes colegas. Um erro de interpretação levou várias escolas a excluir estes docentes da requisição de pagamento dos vencimentos que têm que apresentar mensalmente ao Ministério da Educação (ME). A tutela garante que o problema será resolvido antes do final deste mês.

