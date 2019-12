Jackpot de 47 milhões vai para apostador estrangeiro

Já é conhecida a chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira. Os números sorteados são o 18 - 31 - 32 - 38 - 48 e as estrelas 4 e 12.

O jackpot de 47 milhões de euros foi conquistado por um apostador estrangeiro. Foram registados em Portugal quatro boletins com o quarto prémio: estes apostadores arrecadaram cerca de quatro mil euros.