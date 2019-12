Três mortos e seis feridos após acidente com quatro carros em Loulé

Uma colisão entre quatro veículos na A22, junto ao nó de Boliqueime, em Loulé, no Algarve, provocou a morte a três pessoas, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro. Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) confirmou que as vítimas mortais são duas mulheres, de 60 e 35 anos, e um menino com cinco anos.

O acidente ocorreu por volta das 15h43. A mesma fonte confirma ainda que o acidente provocou seis feridos e obrigou à assistência de duas pessoas, que não necessitaram de tratamento hospitalar. Não são conhecidas, para já, as causas do acidente, que serão alvo de investigação das autoridades. Destas seis pessoas, uma criança de 2 anos e um homem de 64 sofreram ferimentos graves e foram transportados para o Hospital de Faro.

A auto-estrada está, neste momento, cortada no sentido Lagos - Faro. As autoridades tiveram de desencarcerar as vítimas e estão a efectuar perícias no local. Quando estiverem concluídas, os destroços serão removidos e o troço cortado novamente aberto ao trânsito.

No local, às 17h15, permaneciam 35 operacionais da GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Cruz Vermelha e Bombeiros, apoiados por 17 veículos. Com Lusa