Sandra Felgueiras desmente direcção de Informação da RTP: era possível emitir reportagem sobre o lítio em Setembro

A jornalista da RTP Sandra Felgueiras desmentiu nesta terça-feira a direcção de Informação (DI) da televisão pública garantindo que era possível emitir a reportagem sobre o negócio de concessão do lítio em Montalegre a 13 de Setembro e que esta até estava prevista desde Julho. Tratava-se do seguimento da investigação de uma reportagem que fora emitida em Abril. “Se me perguntam directamente se era possível ter o programa Sexta às 9 durante o mês de Setembro com o lítio, eu digo que sim, era possível”, afirmou a jornalista quando confrontada pelos deputados com o teor do comunicado de 30 de Outubro em que a DI argumentava que a reportagem não estava pronta para emissão no dia 13.

