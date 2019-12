O dia de Greta Thunberg em Portugal

A activista sueca Greta Thunberg chega na manhã desta terça-feira (entre as 8h e as 9h) à doca de Santo Amaro, em Lisboa, onde vai ser recebida pelo autarca Fernando Medina e por vários activistas portugueses. Depois de uma conferência de imprensa, às 10h, Greta deverá ir descansar num hotel da cidade. À noite segue no comboio Lusitânia, passando a fronteira de Vilar Formoso (se a pontualidade ferroviária se cumprir) às 2h20 da madrugada de quarta-feira. Neste P24 conversamos com a jornalista Inês Chaíça que vai seguir com a activista para a capital espanhola.

