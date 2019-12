Senadora Kamala Harris desiste de se candidatar à presidência dos EUA

A senadora democrata Kamala Harris desistiu da candidatura à presidência dos Estados Unidos, diz a estação de televisão NBC. É o fim de uma campanha que começou fulgurante mas perdeu ímpeto nos 12 meses de pré-campanha.

O New York Times avançou que a a escassez de recursos financeiros tinha sido a principal razão para a desistência, argumento confirmado pela democrata numa declaração publicada na tarde desta terça-feira. “Não sou bilionária. Não consigo financiar a minha campanha. E enquanto a campanha avançava, torna-se mais e mais difícil conseguir o dinheiro de que precisamos para competir”, pode ler-se numa nota assinada pela senadora.

Apesar de não ter declarado o seu apoio a outro candidato democrata, Kamala Harris promete “fazer todos os possíveis” para que Donald Trump seja derrotado nas eleições, deixando também o compromisso de continuar a lutar pelas políticas que defendeu durante a campanha.

Harris, de 54 anos, filha de imigrantes da Jamaica e da Índia, foi a primeira mulher a ocupar o lugar de procuradora-geral da Califórnia. A senadora era considerada uma estrela em ascensão dentro do Partido Democrata quando, há pouco mais de um ano, anunciou que pretendia conseguir a nomeação do seu partido como candidata às eleições que se realizam no final de 2020. Centrou o seu discurso inicial nas críticas às políticas de imigração do Presidente Donald Trump.

A senadora registou um salto numa sondagem da CNN realizada depois da primeira ronda de debates entre os candidatos do Partido Democrata à Casa Branca, subindo para segundo lugar nas preferências logo atrás de Joe Biden. Porém, não conseguiu manter o mesmo nível de adesão às suas propostas.

Esta terça-feira, anunciou à sua equipa que desiste. Está marcada uma comunicação oficial ainda para hoje.