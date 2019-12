Netanyahu vai encontrar-se com Mike Pompeo e António Costa em Lisboa

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, chega esta quarta-feira a Lisboa para aproveitar a passagem do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, para uma reunião na capital portuguesa.

Netanyahu irá sair de Israel na quarta-feira e voltar na quinta, enquanto Pompeo aterra em Lisboa vindo de Marrocos na quarta. Tanto Pompeo como Netanyahu têm marcadas reuniões com o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

A escolha de visitar Lisboa acontece depois de Netanyahu ter desistido de uma ida a Londres para se encontrar com Pompeo à margem da cimeira da NATO, que começou na segunda-feira – os britânicos argumentaram que o pedido foi feito demasiado em cima da hora e numa altura em que já havia muitos chefes de Estado na cidade.

Durante o encontro em Lisboa, Netanyahu e Pompeo deverão falar sobre o Irão, a promessa de anexação do Vale do Jordão, na parte oriental da Cisjordânia, feita por Netanyahu, e um pacto de defesa entre os EUA e Israel, temas que o primeiro-ministro israelita já abordou com o próprio Donald Trump por telefone no domingo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Netanyahu está numa situação inédita em Israel: é o primeiro chefe de Governo em exercício acusado formalmente por corrupção, e lidera ainda um governo cessante, mas que não é substituído porque duas eleições legislativas, uma em Abril e outra em Setembro, acabaram com empates entre os dois principais partidos, o Likud de Netanyahu e o Azul e Branco de Benny Gantz, e os seus blocos de apoio.

O país prepara-se para uma terceira eleição se o Parlamento não aprovar com 61 deputados em 120 um candidato a primeiro-ministro até à próxima quarta-feira.

Netanyahu encontrava-se entretanto na tarde desta terça-feira com Benny Gantz, numa (última?) tentativa de ainda conseguir um governo de unidade que evite uma terceira eleição.