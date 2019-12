O anfitrião Boris Johnson não quer mostrar a cara ao abrir a porta

Nenhum primeiro-ministro do mundo recusa os holofotes que se viram para si quando é o co-anfitrião de uma cimeira da NATO. Mas em plena campanha para a reeleição, o britânico Boris Johnson, optou pela discrição: com uma vantagem confortável nas sondagens, o líder conservador britânico quer manter no mínimo possível as suas interacções com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma das figuras políticas mais impopulares junto dos eleitores do Reino Unido.

