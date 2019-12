Ex-inquilinos da Fidelidade continuam a assistir a mudanças de senhorio

A morada é exactamente a mesma, mas o nome do senhorio e o NIB para onde os moradores de dois prédios localizados no Dafundo, em Oeiras, deverão mensalmente passar a depositar as suas rendas passa a ser diferente. A partir do dia 15 de Novembro, os ex-inquilinos da Meritpanorama - uma das quatro empresas veículos criadas pelo Fundo Apollo para distribuir o portfolio imobiliário comprado à Fidelidade Property - passam a pagar a renda à Neptunecategory, o nome de outra das quatro empresas que são controladas pela Apollo a partir de offshores nas ilhas Caimão.

