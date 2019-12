“Não podemos criar uma crise na tentativa de prevenir uma crise futura”

Na véspera da reunião onde os ministros das finanças da zona euro irão discutir o que é preciso para completar a união bancária, o presidente do Eurogrupo assinala ao PÚBLICO, em respostas enviadas por email, que há neste momento “um novo clima de compromisso à volta da mesa”. Ainda assim afirma que o processo terá de ser gradual, alertando que quer a introdução do seguro de depósitos comum quer as contrapartidas exigidas pela Alemanha têm riscos associados que precisam de ser estudados e debatidos.

Continuar a ler