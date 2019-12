Villas-Boas e Paulo Sousa vencem e estão no pódio da Liga francesa

O Marselha, de André Villas-Boas, venceu em casa do Angers por 0-2 e consolidou o segundo lugar da Liga francesa de futebol, permitindo ao Bordéus, de Paulo Sousa, subir a terceiro, após um 6-0 sobre o Nimes na 16.ª jornada.

Na visita à equipa surpresa da Ligue 1, os marselheses não perdoaram e contaram com Payet em grande, ao assistir para o primeiro golo, de Sanson, aos 17 minutos, e fazer o segundo, aos 41, de grande penalidade.

Com este resultado, a equipa de Villas-Boas consolidou o segundo lugar, com 31 pontos, a dois do líder Paris Saint-Germain, que tem 33, mas menos dois jogos, enquanto o Angers, que teve o internacional sub-21 luso Pereira Lage em campo a partir dos 58 minutos, caiu para fora do pódio, seguindo em quarto, com 24.

O novo terceiro classificado é o Bordéus, que goleou em casa o Nimes, por 6-0, num jogo marcado por uma invasão de campo, no primeiro tempo, que levou à paragem do encontro durante vários minutos, com os jogadores a voltarem aos balneários.

Em campo, a “estrela” do encontro foi o nigeriano Josh Maja, que assinou um hat-trick, aos 24, 37 e 53 minutos, antes de assistir Nicolas de Préville, aos 58. O brasileiro Otávio ainda teve tempo para “bisar”, aos 77’ e 87’.

O resultado permite à formação de Paulo Sousa subir ao terceiro posto, com 26 pontos, podendo vir a ser igualada por Montpellier e Nantes, que só jogam na quarta-feira. O Nimes é 19.º e penúltimo, com 12.