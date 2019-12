Sam Bennett sai da sombra de Sagan e junta-se à Quick Step

O irlandês Sam Bennett vai correr na Deceuninck-Quick Step nas próximas duas temporadas, anunciou, nesta terça-feira, a equipa belga, líder do ranking mundial. “A Deceuninck-Quick Step, formação mais bem-sucedida do mundo pela oitava época consecutiva, contratou o sprinter Sam Bennett, com o campeão da Irlanda a assinar um acordo por dois anos”, revelou a equipa, numa publicação no Twitter.

Vencedor de três etapas na Volta a Itália (2018) e de duas na Volta a Espanha (2019), o irlandês, de 29 anos, chega à Deceuninck-Quick Step proveniente da Bora-Hansgrohe, equipa em que estava “tapado” pelo eslovaco Peter Sagan, obrigando a formação alemã a dividir as principais provas pelos dois sprinters.

“Estou encantado por assinar com a Deceuninck-Quick Step, a equipa de que tinha um poster na parede quando era miúdo. Nunca pensei ser suficientemente bom para conseguir um contrato com eles, por isso correr por esta equipa é um sonho tornado realidade”, reconheceu o campeão da Irlanda.

Além de Bennett, vencedor de 13 etapas na presente temporada, o conjunto belga contratou o neozelandês Shane Archbold, de 21 anos, também por dois anos. Entre os corredores que alinharão na Quick Step na próxima temporada está o português João Almeida, uma das 11 contratações dos belgas para 2020.