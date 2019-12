Richarlison renova até 2024 com o Everton

O internacional brasileiro Richarlison renovou esta terça-feira até 2024 com o Everton, 17.º classificado da Premier League, com 14 pontos. É uma boa notícia para o português Marco Silva, que tem no avançado de 22 anos uma escolha regular.

“A minha intenção é ficar aqui por um longo período. Este foi o clube que me deu a oportunidade de mostrar o meu futebol e de conseguir ser chamado à selecção brasileira. Já marquei muitos golos pelo Everton na Premier League”, afirmou o avançado ao site oficial dos “toffees”.

Richarlison, colega de equipa do português André Gomes, chegou em 2018 ao Everton, proveniente do Watford. “O clube acredita em mim e eu confio nele. Os adeptos têm muito carinho por mim e tento retribuir tanto quanto possível em campo”, acrescentou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

✍️

New deal for @Richarlison97: signed! ✅

Continuar a ler

— Everton (@Everton) December 3, 2019