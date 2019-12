Mourinho está de regresso a Old Trafford

José Mourinho regressa esta quarta-feira a Old Trafford, agora como técnico do Tottenham, assumindo que o reencontro com o Manchester United tem que ser encarado como um jogo para vencer, independentemente de visitar um estádio onde garante ter sido feliz.

“Voltarei como o treinador da equipa que tentará derrotar o Manchester United. Entendo que eles queiram exactamente o oposto. Mas durante o jogo espero que se esqueçam de mim”, disse José Mourinho, na antevisão do encontro da 15.ª jornada da Premier League.

José Mourinho, que há menos de duas semanas substituiu Mauricio Pochettino à frente dos “spurs”, sublinha que o Manchester United já faz parte do seu livro de memórias.

“Deixei o clube, analisei tudo o que aconteceu e preparei-me para um novo desafio”, explicou, garantindo que o capítulo do Manchester United “está encerrado”.

José Mourinho insistiu que, agora, tem de analisar o Manchester United como um adversário e delinear uma forma de vencê-lo, antecipando e anulando a estratégia dos “red devils”.

“Sinto-me bem, gosto de grandes jogos, de defrontar as melhores equipas e estou ansioso por voltar a um lugar onde fui feliz”, afirmou Mourinho, orgulhoso do bom relacionamento com os adeptos do United.

José Mourinho conquistou três troféus em Manchester (Liga Europa, Taça da Liga e Supertaça inglesa) e regressa pela primeira vez como adversário a Old Trafford.

O Tottenham ocupa a quinta posição da Liga inglesa, com 20 pontos – a seis dos lugares de acesso à Liga dos Campeões –, à frente do Manchester United, nono da tabela, com 18 pontos.

Mourinho venceu os três jogos que disputou à frente do Tottenham, recuperando 9 posições na classificação da Liga inglesa e qualificando os londrinos para os oitavos-de-final da Champions.