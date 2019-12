Fórmula E promovida a Campeonato do Mundo em 2020

A Fórmula E, prova para carros eléctricos em que participa o piloto português António Félix da Costa, assumirá o formato de Campeonato do Mundo a partir de 2020, de acordo com uma decisão do Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

O acordo foi assinado entre o presidente da FIA, o francês Jean Todt, e o director-geral da Fórmula E, o espanhol Alejandro Agag, fazendo deste campeonato o quinto Mundial sob a égide do organismo regulador do desporto automóvel, depois da Fórmula 1, Ralis, Ralicrosse e Resistência.

O campeonato actual, com 14 corridas em cinco continentes, arrancou a 22 de Novembro, na Arábia Saudita, e decorre até 26 de Julho de 2020, com a cidade de Londres a acolher a ronda final.

A Fórmula E é constituída por um campeonato para monolugares totalmente eléctricos, que conta com a presença dos maiores fabricantes automóveis (BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar, DS Automobiles, NIO, Penske, Nissan e Mahindra Racing).

A competição subirá de estatuto a partir da próxima época, que deverá arrancar em Novembro de 2020 e terminar no Verão de 2021. António Félix da Costa (DS) é, actualmente, 13.º classificado, com três pontos conquistados.

